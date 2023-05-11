Прогноз на бой Николь Ван Вик (ЮАР) — Фелиста Муго (Кен) 11-го мая

«Николь Ван Вик (ЮАР)» – «Фелиста Муго (Кен)». 11.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го мая 2023 года состоится интересный поединок Николь Ван Вик (ЮАР) — Фелиста Муго (Кен), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Николь Ван Вик (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11-го мая 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Фелиста Муго (Кен), так что вряд ли в 15:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николь Ван Вик (ЮАР) — Фелиста Муго (Кен):

победа Николь Ван Вик (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Фелиста Муго (Кен) – 0

Прогноз на матч Николь Ван Вик (ЮАР) – Фелиста Муго (Кен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Николь Ван Вик (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Фелиста Муго (Кен), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Николь Ван Вик (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Николь Ван Вик (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Николь Ван Вик (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Николь Ван Вик (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Николь Ван Вик (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Фелиста Муго (Кен) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фелиста Муго (Кен) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фелиста Муго (Кен) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фелиста Муго (Кен) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фелиста Муго (Кен) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Николь Ван Вик (ЮАР) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Николь Ван Вик (ЮАР) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Николь Ван Вик (ЮАР) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Николь Ван Вик (ЮАР) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Николь Ван Вик (ЮАР) валится с ног. К тому же, Николь Ван Вик (ЮАР) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Николь Ван Вик (ЮАР) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Фелиста Муго (Кен) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фелиста Муго (Кен) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фелиста Муго (Кен) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фелиста Муго (Кен) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фелиста Муго (Кен) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фелиста Муго (Кен) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фелиста Муго (Кен) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Николь Ван Вик (ЮАР) – Фелиста Муго (Кен) 11.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Николь Ван Вик (ЮАР) и Фелиста Муго (Кен) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Николь Ван Вик (ЮАР) и Фелиста Муго (Кен) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Николь Ван Вик (ЮАР) и Фелиста Муго (Кен) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Николь Ван Вик (ЮАР) и Фелиста Муго (Кен) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Николь Ван Вик (ЮАР) легко справится с таким соперником, как Фелиста Муго (Кен). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Николь Ван Вик (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Фелиста Муго (Кен), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Николь Ван Вик (ЮАР)

Николь Ван Вик (ЮАР) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Николь Ван Вик (ЮАР) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Николь Ван Вик (ЮАР) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Николь Ван Вик (ЮАР) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Николь Ван Вик (ЮАР) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Фелиста Муго (Кен)

Уже несколько лет Фелиста Муго (Кен) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Фелиста Муго (Кен) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Фелиста Муго (Кен) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Николь Ван Вик (ЮАР) — Фелиста Муго (Кен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го мая 2023 года

Вряд ли Николь Ван Вик (ЮАР) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Фелиста Муго (Кен), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Николь Ван Вик (ЮАР) будет намного сильнее, чем Фелиста Муго (Кен), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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