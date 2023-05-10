Прогноз на бой Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб) 10.05.2023

«Лорен Альфонсо Домингес (Азе)» – «Шохжахон Абдуллаев (Узб)». 10.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 мая состоится интересный поединок Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Лорен Альфонсо Домингес (Азе) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Шохжахон Абдуллаев (Узб), так что вряд ли в 17:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб):

победа Лорен Альфонсо Домингес (Азе) – 0, ничья – 0, победа Шохжахон Абдуллаев (Узб) – 0

Прогноз на матч Лорен Альфонсо Домингес (Азе) – Шохжахон Абдуллаев (Узб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 10 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Шохжахон Абдуллаев (Узб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лорен Альфонсо Домингес (Азе) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лорен Альфонсо Домингес (Азе) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Шохжахон Абдуллаев (Узб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Шохжахон Абдуллаев (Узб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Шохжахон Абдуллаев (Узб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Шохжахон Абдуллаев (Узб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Шохжахон Абдуллаев (Узб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Лорен Альфонсо Домингес (Азе) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лорен Альфонсо Домингес (Азе) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лорен Альфонсо Домингес (Азе) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Шохжахон Абдуллаев (Узб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шохжахон Абдуллаев (Узб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шохжахон Абдуллаев (Узб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шохжахон Абдуллаев (Узб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шохжахон Абдуллаев (Узб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе) – Шохжахон Абдуллаев (Узб) 10.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лорен Альфонсо Домингес (Азе) и Шохжахон Абдуллаев (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) и Шохжахон Абдуллаев (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе) и Шохжахон Абдуллаев (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лорен Альфонсо Домингес (Азе) и Шохжахон Абдуллаев (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лорен Альфонсо Домингес (Азе) и Шохжахон Абдуллаев (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Лорен Альфонсо Домингес (Азе) в данный момент сильнее, нежели Шохжахон Абдуллаев (Узб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе)

В своей профессиональной карьере Лорен Альфонсо Домингес (Азе) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Лорен Альфонсо Домингес (Азе) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Лорен Альфонсо Домингес (Азе) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Лорен Альфонсо Домингес (Азе) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Шохжахон Абдуллаев (Узб)

На сегодняшний день Шохжахон Абдуллаев (Узб) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Шохжахон Абдуллаев (Узб) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Шохжахон Абдуллаев (Узб) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Шохжахон Абдуллаев (Узб) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 10 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лорен Альфонсо Домингес (Азе) — Шохжахон Абдуллаев (Узб) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лорен Альфонсо Домингес (Азе) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Лорен Альфонсо Домингес (Азе) легко справится с таким соперником, как Шохжахон Абдуллаев (Узб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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