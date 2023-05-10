Прогноз Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова (11.05.2023), ставки и коэффициенты

Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова. Прогноз, ставки на матч (11.05.23)

11 мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вадьяла/Да Круз Мендонка , а противостоять в этом поединке будет Захарова/Смоленова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова:

Вадьяла/Да Круз Мендонка имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11 мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Захарова/Смоленова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вадьяла/Да Круз Мендонка имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вадьяла/Да Круз Мендонка

В этом сезоне Вадьяла/Да Круз Мендонка имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Вадьяла/Да Круз Мендонка может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Вадьяла/Да Круз Мендонка еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Захарова/Смоленова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Захарова/Смоленовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Захарова/Смоленова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Захарова/Смоленова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Захарова/Смоленова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Захарова/Смоленова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Вадьяла/Да Круз Мендонка» — «Захарова/Смоленова»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова (11 мая), ставки и коэффициенты

Вадьяла/Да Круз Мендонка

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вадьяла/Да Круз Мендонка, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вадьяла/Да Круз Мендонка уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вадьяла/Да Круз Мендонка старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вадьяла/Да Круз Мендонка, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вадьяла/Да Круз Мендонка не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вадьяла/Да Круз Мендонка все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вадьяла/Да Круз Мендонка точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Захарова/Смоленова

Захарова/Смоленова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Захарова/Смоленова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Захарова/Смоленова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Захарова/Смоленова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Захарова/Смоленова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Захарова/Смоленова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Захарова/Смоленова проводит второй или третий матч. А вот Вадьяла/Да Круз Мендонка как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вадьяла/Да Круз Мендонка, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вадьяла/Да Круз Мендонка без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вадьяла/Да Круз Мендонка вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вадьяла/Да Круз Мендонка — Захарова/Смоленова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вадьяла/Да Круз Мендонка и Захарова/Смоленова.



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