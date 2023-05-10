Прогноз на бой Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра) 12 мая

«Бретт Джонс (Уэл)» – «Марсирли Алвис да Силва (Бра)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го мая 2023 года должен состояться бой Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра) пройдет 12-го мая 2023 года, и можно не сомневаться, что в 19:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бретт Джонс (Уэл) имеет две победы нокаутом, а Марсирли Алвис да Силва (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра):

победа Бретт Джонс (Уэл) – 0, ничья – 0, победа Марсирли Алвис да Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Бретт Джонс (Уэл) – Марсирли Алвис да Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бретт Джонс (Уэл) станет победителем боя. Если выиграет Марсирли Алвис да Силва (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Бретт Джонс (Уэл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Бретт Джонс (Уэл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Бретт Джонс (Уэл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Бретт Джонс (Уэл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Марсирли Алвис да Силва (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Марсирли Алвис да Силва (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Марсирли Алвис да Силва (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Марсирли Алвис да Силва (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Марсирли Алвис да Силва (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Бретт Джонс (Уэл) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бретт Джонс (Уэл) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бретт Джонс (Уэл) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бретт Джонс (Уэл) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бретт Джонс (Уэл) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бретт Джонс (Уэл) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Марсирли Алвис да Силва (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Марсирли Алвис да Силва (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Марсирли Алвис да Силва (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Марсирли Алвис да Силва (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Марсирли Алвис да Силва (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Марсирли Алвис да Силва (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Марсирли Алвис да Силва (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бретт Джонс (Уэл) – Марсирли Алвис да Силва (Бра) 12.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Бретт Джонс (Уэл) является очевидным фаворитом, ведь Марсирли Алвис да Силва (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марсирли Алвис да Силва (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Бретт Джонс (Уэл)

Хотя Бретт Джонс (Уэл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Бретт Джонс (Уэл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Бретт Джонс (Уэл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Бретт Джонс (Уэл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Бретт Джонс (Уэл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Марсирли Алвис да Силва (Бра)

Последний раз Марсирли Алвис да Силва (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Марсирли Алвис да Силва (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Марсирли Алвис да Силва (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Марсирли Алвис да Силва (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Марсирли Алвис да Силва (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Марсирли Алвис да Силва (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Бретт Джонс (Уэл) — Марсирли Алвис да Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го мая 2023 года

Никто не сомневается, что Бретт Джонс (Уэл) намного сильнее, чем Марсирли Алвис да Силва (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бретт Джонс (Уэл) и Марсирли Алвис да Силва (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бретт Джонс (Уэл) выиграет бой.

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