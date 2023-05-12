Прогноз на бой Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра) 12-го мая

«Карол Итаума (Вел)» – «Халид Граидия (Фра)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12 мая состоится интересный поединок Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 12 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 22:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра):

победа Карол Итаума (Вел) – 0, ничья – 0, победа Халид Граидия (Фра) – 0

Прогноз на матч Карол Итаума (Вел) – Халид Граидия (Фра) Бои, титульный бой, 12 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Карол Итаума (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Халид Граидия (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Карол Итаума (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Карол Итаума (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Карол Итаума (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Карол Итаума (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Карол Итаума (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Халид Граидия (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Халид Граидия (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Халид Граидия (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Халид Граидия (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Халид Граидия (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Карол Итаума (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Карол Итаума (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Карол Итаума (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Карол Итаума (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Карол Итаума (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Халид Граидия (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Халид Граидия (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Халид Граидия (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Халид Граидия (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Халид Граидия (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Карол Итаума (Вел) – Халид Граидия (Фра) 12.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Карол Итаума (Вел) и Халид Граидия (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Карол Итаума (Вел) и Халид Граидия (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Карол Итаума (Вел) и Халид Граидия (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Карол Итаума (Вел) и Халид Граидия (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Карол Итаума (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Халид Граидия (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Карол Итаума (Вел) и Халид Граидия (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Халид Граидия (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Карол Итаума (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Карол Итаума (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Карол Итаума (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Карол Итаума (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Карол Итаума (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Халид Граидия (Фра)

Сейчас Халид Граидия (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Халид Граидия (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Халид Граидия (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Халид Граидия (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Халид Граидия (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 мая

Спортивные эксперты считают, что Карол Итаума (Вел) сейчас намного сильнее, чем Халид Граидия (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Карол Итаума (Вел) — Халид Граидия (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Карол Итаума (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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