Прогноз на бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) 13-го мая

«Жанибек Алимханулы (Каз)» – «Стивен Батлер (Кан)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Жанибек Алимханулы (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) пройдет 13 мая, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жанибек Алимханулы (Каз) имеет две победы нокаутом, а Стивен Батлер (Кан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан):

победа Жанибек Алимханулы (Каз) – 1.03, ничья – 34, победа Стивен Батлер (Кан) – 14

Прогноз на матч Жанибек Алимханулы (Каз) – Стивен Батлер (Кан) Бои, титульный бой, 13 мая :

Букмекерские конторы на бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.03 и 14.

История личных встреч

На данный момент Жанибек Алимханулы (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жанибек Алимханулы (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жанибек Алимханулы (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жанибек Алимханулы (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Стивен Батлер (Кан) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Стивен Батлер (Кан) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Стивен Батлер (Кан) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Стивен Батлер (Кан) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Стивен Батлер (Кан) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Жанибек Алимханулы (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Жанибек Алимханулы (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Жанибек Алимханулы (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Жанибек Алимханулы (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Жанибек Алимханулы (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Жанибек Алимханулы (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Стивен Батлер (Кан) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Стивен Батлер (Кан) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Стивен Батлер (Кан) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Стивен Батлер (Кан) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Жанибек Алимханулы (Каз) – Стивен Батлер (Кан) 13.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Жанибек Алимханулы (Каз) и Стивен Батлер (Кан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Жанибек Алимханулы (Каз) и Стивен Батлер (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Жанибек Алимханулы (Каз) и Стивен Батлер (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Жанибек Алимханулы (Каз) и Стивен Батлер (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жанибек Алимханулы (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Стивен Батлер (Кан).

Жанибек Алимханулы (Каз)

Так как Жанибек Алимханулы (Каз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Жанибек Алимханулы (Каз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Жанибек Алимханулы (Каз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Жанибек Алимханулы (Каз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Стивен Батлер (Кан)

На данный момент Стивен Батлер (Кан) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Стивен Батлер (Кан) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Стивен Батлер (Кан) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Стивен Батлер (Кан) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Стивен Батлер (Кан) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Стивен Батлер (Кан) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Жанибек Алимханулы (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жанибек Алимханулы (Каз) и Стивен Батлер (Кан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жанибек Алимханулы (Каз) выиграет бой.

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