Прогноз на бой Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил) 13-го мая 2023 года

«Филиппус Нгитумбва (Нам)» – «Джон Риэль Казимеро (Фил)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Филиппус Нгитумбва (Нам) проведет 13 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джон Риэль Казимеро (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 14:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 13 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил). По Москве начало данного поединка будет в 14:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил):

победа Филиппус Нгитумбва (Нам) – 8.4, ничья – 30, победа Джон Риэль Казимеро (Фил) – 1.12

Прогноз на матч Филиппус Нгитумбва (Нам) – Джон Риэль Казимеро (Фил) Бои, титульный бой, 13 мая :

По коэффициенту 8.4 ставить на то, что выиграет Филиппус Нгитумбва (Нам) не очень выгодно, а вот Джон Риэль Казимеро (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.12.

История личных встреч

В свои 32 года Филиппус Нгитумбва (Нам) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Филиппус Нгитумбва (Нам) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Филиппус Нгитумбва (Нам) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Филиппус Нгитумбва (Нам) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Филиппус Нгитумбва (Нам) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джон Риэль Казимеро (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джон Риэль Казимеро (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джон Риэль Казимеро (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джон Риэль Казимеро (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Филиппус Нгитумбва (Нам) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Филиппус Нгитумбва (Нам) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Филиппус Нгитумбва (Нам) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Филиппус Нгитумбва (Нам) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Филиппус Нгитумбва (Нам) валится с ног. К тому же, Филиппус Нгитумбва (Нам) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Филиппус Нгитумбва (Нам) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Джон Риэль Казимеро (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джон Риэль Казимеро (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джон Риэль Казимеро (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Филиппус Нгитумбва (Нам) – Джон Риэль Казимеро (Фил) 13.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Филиппус Нгитумбва (Нам) и Джон Риэль Казимеро (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Филиппус Нгитумбва (Нам) и Джон Риэль Казимеро (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Филиппус Нгитумбва (Нам) и Джон Риэль Казимеро (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Филиппус Нгитумбва (Нам) и Джон Риэль Казимеро (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Филиппус Нгитумбва (Нам) сейчас находится на пике формы, так что Джон Риэль Казимеро (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Филиппус Нгитумбва (Нам).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джон Риэль Казимеро (Фил).

Филиппус Нгитумбва (Нам)

Хотя Филиппус Нгитумбва (Нам) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Филиппус Нгитумбва (Нам) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Филиппус Нгитумбва (Нам) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Филиппус Нгитумбва (Нам) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Филиппус Нгитумбва (Нам) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джон Риэль Казимеро (Фил)

Сейчас Джон Риэль Казимеро (Фил) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джон Риэль Казимеро (Фил) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джон Риэль Казимеро (Фил) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джон Риэль Казимеро (Фил) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джон Риэль Казимеро (Фил) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 мая

Никто не сомневается, что Филиппус Нгитумбва (Нам) намного сильнее, чем Джон Риэль Казимеро (Фил), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Филиппус Нгитумбва (Нам) — Джон Риэль Казимеро (Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Филиппус Нгитумбва (Нам) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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