Прогноз на бой Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех) 13-го мая 2023 года

«Руслан Тохтаров (Авт)» – «Вацлав Сивак (Чех)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го мая должен состояться бой Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Руслан Тохтаров (Авт) и Вацлав Сивак (Чех) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 13-го мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех):

победа Руслан Тохтаров (Авт) – 0, ничья – 0, победа Вацлав Сивак (Чех) – 0

Прогноз на матч Руслан Тохтаров (Авт) – Вацлав Сивак (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Руслан Тохтаров (Авт) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Вацлав Сивак (Чех) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Руслан Тохтаров (Авт) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Руслан Тохтаров (Авт) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Руслан Тохтаров (Авт) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Руслан Тохтаров (Авт) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Вацлав Сивак (Чех) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вацлав Сивак (Чех) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вацлав Сивак (Чех) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вацлав Сивак (Чех) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вацлав Сивак (Чех) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Руслан Тохтаров (Авт) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Руслан Тохтаров (Авт) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Руслан Тохтаров (Авт) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Руслан Тохтаров (Авт) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Вацлав Сивак (Чех) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Вацлав Сивак (Чех) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Вацлав Сивак (Чех) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Вацлав Сивак (Чех) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Вацлав Сивак (Чех) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Руслан Тохтаров (Авт) – Вацлав Сивак (Чех) 13.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Руслан Тохтаров (Авт) и Вацлав Сивак (Чех), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Руслан Тохтаров (Авт) и Вацлав Сивак (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Руслан Тохтаров (Авт) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Вацлав Сивак (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Руслан Тохтаров (Авт) легко справится с таким соперником, как Вацлав Сивак (Чех). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Вацлав Сивак (Чех) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Руслан Тохтаров (Авт)

В своей профессиональной карьере Руслан Тохтаров (Авт) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Руслан Тохтаров (Авт) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Руслан Тохтаров (Авт) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Руслан Тохтаров (Авт) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Руслан Тохтаров (Авт) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Вацлав Сивак (Чех)

В своей карьере Вацлав Сивак (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Вацлав Сивак (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Вацлав Сивак (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Вацлав Сивак (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Руслан Тохтаров (Авт) — Вацлав Сивак (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го мая

Никто не сомневается, что Руслан Тохтаров (Авт) намного сильнее, чем Вацлав Сивак (Чех), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Руслан Тохтаров (Авт) легко справится с таким соперником, как Вацлав Сивак (Чех). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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