Прогноз на бой Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру) 13-го мая 2023 года

«Донаван Десма (Бел)» – «Раул Тутараули (Гру)». 13.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го мая 2023 года состоится интересный поединок Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 13-го мая 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру):

победа Донаван Десма (Бел) – 0, ничья – 0, победа Раул Тутараули (Гру) – 0

Прогноз на матч Донаван Десма (Бел) – Раул Тутараули (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го мая 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Донаван Десма (Бел) не очень выгодно, а вот Раул Тутараули (Гру) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Донаван Десма (Бел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Донаван Десма (Бел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Донаван Десма (Бел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Донаван Десма (Бел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Раул Тутараули (Гру) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Раул Тутараули (Гру) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Раул Тутараули (Гру) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Раул Тутараули (Гру) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Раул Тутараули (Гру) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Донаван Десма (Бел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Донаван Десма (Бел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Донаван Десма (Бел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Донаван Десма (Бел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Донаван Десма (Бел) валится с ног. К тому же, Донаван Десма (Бел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Донаван Десма (Бел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Раул Тутараули (Гру) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Раул Тутараули (Гру) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Раул Тутараули (Гру) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Раул Тутараули (Гру) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Раул Тутараули (Гру), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Донаван Десма (Бел) – Раул Тутараули (Гру) 13.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Донаван Десма (Бел) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Раул Тутараули (Гру) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Донаван Десма (Бел)

Хотя Донаван Десма (Бел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Донаван Десма (Бел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Донаван Десма (Бел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Донаван Десма (Бел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Донаван Десма (Бел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Раул Тутараули (Гру)

На данный момент Раул Тутараули (Гру) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Раул Тутараули (Гру) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Раул Тутараули (Гру) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Раул Тутараули (Гру) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Раул Тутараули (Гру) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го мая 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Донаван Десма (Бел) — Раул Тутараули (Гру) собираются ставить на то, что сильнее будет Донаван Десма (Бел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Донаван Десма (Бел) и Раул Тутараули (Гру) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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