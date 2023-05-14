Прогноз на бой Хэйвен Брэди (США) — ДАнджело Фуэнтес (США) 14-го мая 2023 года

«Хэйвен Брэди (США)» – «ДАнджело Фуэнтес (США)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хэйвен Брэди (США) — ДАнджело Фуэнтес (США). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хэйвен Брэди (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:00 по московскому времени Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хэйвен Брэди (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хэйвен Брэди (США) — ДАнджело Фуэнтес (США):

победа Хэйвен Брэди (США) – 0, ничья – 0, победа ДАнджело Фуэнтес (США) – 0

Прогноз на матч Хэйвен Брэди (США) – ДАнджело Фуэнтес (США) Бои, титульный бой, 14-го мая :

Букмекерские конторы на бой Хэйвен Брэди (США) — ДАнджело Фуэнтес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хэйвен Брэди (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хэйвен Брэди (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хэйвен Брэди (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хэйвен Брэди (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хэйвен Брэди (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хэйвен Брэди (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы ДАнджело Фуэнтес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас ДАнджело Фуэнтес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и ДАнджело Фуэнтес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, ДАнджело Фуэнтес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. ДАнджело Фуэнтес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Хэйвен Брэди (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хэйвен Брэди (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хэйвен Брэди (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хэйвен Брэди (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хэйвен Брэди (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере ДАнджело Фуэнтес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте ДАнджело Фуэнтес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. ДАнджело Фуэнтес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях ДАнджело Фуэнтес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хэйвен Брэди (США) – ДАнджело Фуэнтес (США) 14.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хэйвен Брэди (США) и ДАнджело Фуэнтес (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хэйвен Брэди (США) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Хэйвен Брэди (США) в данный момент сильнее, нежели ДАнджело Фуэнтес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хэйвен Брэди (США)

Хэйвен Брэди (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Хэйвен Брэди (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Хэйвен Брэди (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Хэйвен Брэди (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Хэйвен Брэди (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

ДАнджело Фуэнтес (США)

На данный момент ДАнджело Фуэнтес (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл ДАнджело Фуэнтес (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. ДАнджело Фуэнтес (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. ДАнджело Фуэнтес (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли ДАнджело Фуэнтес (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Хэйвен Брэди (США) — ДАнджело Фуэнтес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го мая

Вряд ли Хэйвен Брэди (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок ДАнджело Фуэнтес (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хэйвен Брэди (США) является очевидным фаворитом, ведь ДАнджело Фуэнтес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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