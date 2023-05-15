Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос (16 мая), ставки и коэффициенты

Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос (16 мая), ставки и коэффициенты

16 мая в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Эллиотт Бенчетри , а противостоять в этом поединке будет Альберт Рамос.



Теннисное противостояние Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Эллиотт Бенчетри является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16 мая откроет его противостояние Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Альберт Рамос может гордиться семью победами, а вот Эллиотт Бенчетри имеет только пять выигранных встреч.

Эллиотт Бенчетри

В большинстве своих выигранных поединков Эллиотт Бенчетри берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Эллиотт Бенчетри с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Эллиотт Бенчетри сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Эллиотт Бенчетри также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Альберт Рамос

На этом турнире Альберт Рамос играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Альберт Рамос все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Альберт Рамос не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Альберт Рамос уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Альберт Рамос на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Альберт Рамос пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос (16 мая), ставки и коэффициенты

Эллиотт Бенчетри

В этом сезоне Эллиотт Бенчетри демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Эллиотт Бенчетри уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Эллиотт Бенчетри любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Эллиотт Бенчетри часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Эллиотт Бенчетри умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Альберт Рамос

Выступать в зале Альберт Рамос не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Альберт Рамос старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Альберт Рамос принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Альберт Рамос демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Альберт Рамос даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Альберт Рамос хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос: кто пройдет в следующий раунд?

Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эллиотт Бенчетри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альберт Рамос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эллиотт Бенчетри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альберт Рамос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эллиотт Бенчетри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альберт Рамос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эллиотт Бенчетри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эллиотт Бенчетри — Альберт Рамос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Эллиотт Бенчетри и Альберт Рамос, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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