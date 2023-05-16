Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес (16 мая), ставки и коэффициенты

Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес (16-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

16-го мая 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Видал Асорин/Заид , а противостоять в этом поединке будет Алькала Гурри/Мартинес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16-го мая 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Видал Асорин/Заид, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16-го мая 2023 года встречаются Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Видал Асорин/Заид является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Видал Асорин/Заид

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Видал Асорин/Заид находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Видал Асорин/Заид является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Видал Асорин/Заид умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Видал Асорин/Заид обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Видал Асорин/Заид может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Алькала Гурри/Мартинес

На этом турнире Алькала Гурри/Мартинес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алькала Гурри/Мартинес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алькала Гурри/Мартинес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алькала Гурри/Мартинес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алькала Гурри/Мартинес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес впервые будут встречаться между собой. Если Видал Асорин/Заид уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Алькала Гурри/Мартинес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Видал Асорин/Заид демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Видал Асорин/Заид – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес 16-го мая 2023 года

Видал Асорин/Заид

На данный момент Видал Асорин/Заид занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Видал Асорин/Заид снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Видал Асорин/Заид не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Видал Асорин/Заид не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Алькала Гурри/Мартинес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Алькала Гурри/Мартинес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Алькала Гурри/Мартинес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Алькала Гурри/Мартинес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Алькала Гурри/Мартинес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Видал Асорин/Заид имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алькала Гурри/Мартинес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Видал Асорин/Заид. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алькала Гурри/Мартинес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Видал Асорин/Заид довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алькала Гурри/Мартинес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Видал Асорин/Заид.

СЕГОДНЯ МАТЧ Видал Асорин/Заид — Алькала Гурри/Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Видал Асорин/Заид и Алькала Гурри/Мартинес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Видал Асорин/Заид, и Алькала Гурри/Мартинес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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