Прогноз Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи (17.05.2023), ставки и коэффициенты

Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (17.05.23)

17 мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джевецкий/Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Мочизуки/Ногучи.



Буквально несколько дней назад Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи играли свои матчи, а теперь уже 17 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Джевецкий/Оберлеитнер имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи запланирован организаторами турнира на 17 мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джевецкий/Оберлеитнер имеет три победы при одном поражении.

Джевецкий/Оберлеитнер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джевецкий/Оберлеитнер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джевецкий/Оберлеитнер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джевецкий/Оберлеитнер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джевецкий/Оберлеитнер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джевецкий/Оберлеитнер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мочизуки/Ногучи

На этом турнире Мочизуки/Ногучи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мочизуки/Ногучи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мочизуки/Ногучи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мочизуки/Ногучи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мочизуки/Ногучи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мочизуки/Ногучи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи впервые будут встречаться между собой. Если Джевецкий/Оберлеитнер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мочизуки/Ногучи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джевецкий/Оберлеитнер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джевецкий/Оберлеитнер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи. Прогноз, ставки на матч(17.05.23)

Джевецкий/Оберлеитнер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джевецкий/Оберлеитнер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джевецкий/Оберлеитнер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джевецкий/Оберлеитнер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джевецкий/Оберлеитнер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джевецкий/Оберлеитнер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джевецкий/Оберлеитнер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джевецкий/Оберлеитнер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мочизуки/Ногучи

Выступать в зале Мочизуки/Ногучи не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мочизуки/Ногучи старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мочизуки/Ногучи принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мочизуки/Ногучи демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мочизуки/Ногучи даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мочизуки/Ногучи хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи: андердог способен удивить фаворита

Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джевецкий/Оберлеитнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мочизуки/Ногучи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джевецкий/Оберлеитнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мочизуки/Ногучи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джевецкий/Оберлеитнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мочизуки/Ногучи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джевецкий/Оберлеитнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джевецкий/Оберлеитнер — Мочизуки/Ногучи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джевецкий/Оберлеитнер и Мочизуки/Ногучи проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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