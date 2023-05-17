Прогноз Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны (17-го мая), ставки и коэффициенты

Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны. Прогноз, ставки на матч (17.05.23)

17-го мая 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дамм/Рыбаков , а противостоять в этом поединке будет Рецек/Черны.



Теннисное противостояние Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны пройдет 17-го мая 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Рецек/Черны.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны, которая пройдет 17-го мая 2023 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Дамм/Рыбаков

Так как Дамм/Рыбаков выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Дамм/Рыбаков снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Дамм/Рыбаков, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Дамм/Рыбаков чем-то удивить, пока не ясно.



Рецек/Черны

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рецек/Черны на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рецек/Черны демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рецек/Черны имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рецек/Черны намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рецек/Черны не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рецек/Черны будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рецек/Черны и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рецек/Черны умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Дамм/Рыбаков» — «Рецек/Черны»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны впервые будут встречаться между собой. Если Дамм/Рыбаков уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рецек/Черны пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дамм/Рыбаков демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дамм/Рыбаков – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны (17-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Дамм/Рыбаков

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дамм/Рыбаков выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дамм/Рыбаков всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дамм/Рыбаков уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дамм/Рыбаков занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дамм/Рыбаков больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дамм/Рыбаков имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рецек/Черны

На этом турнире Рецек/Черны играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рецек/Черны какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рецек/Черны уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рецек/Черны много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рецек/Черны сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рецек/Черны не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны: ставим на двойные ошибки

Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дамм/Рыбаков имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рецек/Черны хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дамм/Рыбаков. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рецек/Черны умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дамм/Рыбаков довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рецек/Черны вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дамм/Рыбаков.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дамм/Рыбаков — Рецек/Черны. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дамм/Рыбаков и Рецек/Черны сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дамм/Рыбаков, и Рецек/Черны будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-654204-stavki-na-match-kashyapmarandel-vivianide-stefano-prognoz-na-tennis-ot-17-05-23/