Прогноз на бой Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер) 20-го мая

«Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп)» – «Марк Дуссис (Гер)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го мая 2023 года должен состояться бой Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 20-го мая 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер):

победа Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) – 0, ничья – 0, победа Марк Дуссис (Гер) – 0

Прогноз на матч Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) – Марк Дуссис (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) станет победителем боя. Если выиграет Марк Дуссис (Гер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Марк Дуссис (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марк Дуссис (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марк Дуссис (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марк Дуссис (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марк Дуссис (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) валится с ног. К тому же, Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Марк Дуссис (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Марк Дуссис (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Марк Дуссис (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Марк Дуссис (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Марк Дуссис (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) – Марк Дуссис (Гер) 20.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Марк Дуссис (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Марк Дуссис (Гер).

Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп)

Хотя Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Марк Дуссис (Гер)

В своей карьере Марк Дуссис (Гер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Марк Дуссис (Гер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Марк Дуссис (Гер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Марк Дуссис (Гер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го мая 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) — Марк Дуссис (Гер) собираются ставить на то, что сильнее будет Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) и Марк Дуссис (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хосе Даниэль Толедо Канеллас (Исп) выиграет с помощью нокаута.

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