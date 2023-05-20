Прогноз на бой Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел) 20 мая

«Цаоимхин Агьярко (Вел)» – «Грант Деннис (Вел)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Цаоимхин Агьярко (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Цаоимхин Агьярко (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20-го мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Грант Деннис (Вел), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел):

победа Цаоимхин Агьярко (Вел) – 1.14, ничья – 21, победа Грант Деннис (Вел) – 6.65

Прогноз на матч Цаоимхин Агьярко (Вел) – Грант Деннис (Вел) Бои, титульный бой, 20-го мая :

Ставки по коэффициенту 1.14 окажутся выигрышными, если Цаоимхин Агьярко (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Грант Деннис (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 6.65.

История личных встреч

На данный момент Цаоимхин Агьярко (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Цаоимхин Агьярко (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Цаоимхин Агьярко (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Цаоимхин Агьярко (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Грант Деннис (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Грант Деннис (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Грант Деннис (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Грант Деннис (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Грант Деннис (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Цаоимхин Агьярко (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Цаоимхин Агьярко (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Цаоимхин Агьярко (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Цаоимхин Агьярко (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Грант Деннис (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Грант Деннис (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Грант Деннис (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Грант Деннис (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Грант Деннис (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Цаоимхин Агьярко (Вел) – Грант Деннис (Вел) 20.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Цаоимхин Агьярко (Вел) и Грант Деннис (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Цаоимхин Агьярко (Вел) и Грант Деннис (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Цаоимхин Агьярко (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Грант Деннис (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Цаоимхин Агьярко (Вел) будет намного сильнее, чем Грант Деннис (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Цаоимхин Агьярко (Вел) и Грант Деннис (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Грант Деннис (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Цаоимхин Агьярко (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Цаоимхин Агьярко (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Цаоимхин Агьярко (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Цаоимхин Агьярко (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Цаоимхин Агьярко (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Грант Деннис (Вел)

Грант Деннис (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Грант Деннис (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Грант Деннис (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Грант Деннис (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Грант Деннис (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Цаоимхин Агьярко (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Цаоимхин Агьярко (Вел) — Грант Деннис (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Цаоимхин Агьярко (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat3-655403-prognoz-na-match-reyms-vishi-19-05-23/

http://rockaluga.ru/cat2-915817-prognozy-i-stavki-na-match-slaven-belupo-hayduk-19-05-23/