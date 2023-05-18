Прогноз на бой Гари Калли (Ирл) — Хосе Феликс-младший (Мек) 20.05.2023

«Гари Калли (Ирл)» – «Хосе Феликс-младший (Мек)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гари Калли (Ирл) — Хосе Феликс-младший (Мек). На ринге его участники появятся в 21:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гари Калли (Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:45 по московскому времени Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гари Калли (Ирл).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гари Калли (Ирл) — Хосе Феликс-младший (Мек):

победа Гари Калли (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Хосе Феликс-младший (Мек) – 0

Прогноз на матч Гари Калли (Ирл) – Хосе Феликс-младший (Мек) Бои, титульный бой, 20-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Гари Калли (Ирл) не очень выгодно, а вот Хосе Феликс-младший (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Гари Калли (Ирл) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гари Калли (Ирл) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гари Калли (Ирл) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гари Калли (Ирл) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Хосе Феликс-младший (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хосе Феликс-младший (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хосе Феликс-младший (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хосе Феликс-младший (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хосе Феликс-младший (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Гари Калли (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гари Калли (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гари Калли (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гари Калли (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гари Калли (Ирл) валится с ног. К тому же, Гари Калли (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гари Калли (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Хосе Феликс-младший (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Феликс-младший (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Феликс-младший (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Феликс-младший (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Феликс-младший (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гари Калли (Ирл) – Хосе Феликс-младший (Мек) 20.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гари Калли (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хосе Феликс-младший (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Гари Калли (Ирл) и Хосе Феликс-младший (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Гари Калли (Ирл) — Хосе Феликс-младший (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хосе Феликс-младший (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гари Калли (Ирл)

В своей профессиональной карьере Гари Калли (Ирл) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Гари Калли (Ирл) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Гари Калли (Ирл) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Гари Калли (Ирл) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Гари Калли (Ирл) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Хосе Феликс-младший (Мек)

Последний раз Хосе Феликс-младший (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хосе Феликс-младший (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хосе Феликс-младший (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хосе Феликс-младший (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хосе Феликс-младший (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хосе Феликс-младший (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Гари Калли (Ирл) — Хосе Феликс-младший (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го мая

Несмотря на то, что Гари Калли (Ирл) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Хосе Феликс-младший (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Гари Калли (Ирл) легко справится с таким соперником, как Хосе Феликс-младший (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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