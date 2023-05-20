Прогноз на бой Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра) 20 мая

«Камил Жеремета (Пол)» – «Низар Тримеш (Фра)». 20.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Камил Жеремета (Пол) проведет 20 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Низар Тримеш (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 20 мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра):

победа Камил Жеремета (Пол) – 0, ничья – 0, победа Низар Тримеш (Фра) – 0

Прогноз на матч Камил Жеремета (Пол) – Низар Тримеш (Фра) Бои, титульный бой, 20 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Камил Жеремета (Пол) не очень выгодно, а вот Низар Тримеш (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Камил Жеремета (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Камил Жеремета (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Камил Жеремета (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Камил Жеремета (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Низар Тримеш (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Низар Тримеш (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Низар Тримеш (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Низар Тримеш (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Низар Тримеш (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Камил Жеремета (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Камил Жеремета (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Камил Жеремета (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Камил Жеремета (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Камил Жеремета (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Камил Жеремета (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Низар Тримеш (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Низар Тримеш (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Низар Тримеш (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Низар Тримеш (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Низар Тримеш (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Низар Тримеш (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Низар Тримеш (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Камил Жеремета (Пол) – Низар Тримеш (Фра) 20.05.23

Появление на ринге таких бойцов, как Камил Жеремета (Пол) и Низар Тримеш (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Камил Жеремета (Пол) и Низар Тримеш (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Камил Жеремета (Пол) и Низар Тримеш (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Камил Жеремета (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Низар Тримеш (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Низар Тримеш (Фра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Камил Жеремета (Пол) и Низар Тримеш (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Низар Тримеш (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Камил Жеремета (Пол)

Как бы Камил Жеремета (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Камил Жеремета (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Камил Жеремета (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Камил Жеремета (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Камил Жеремета (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Низар Тримеш (Фра)

На данный момент Низар Тримеш (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Низар Тримеш (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Низар Тримеш (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Низар Тримеш (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Низар Тримеш (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 мая

На титульный бой Камил Жеремета (Пол) — Низар Тримеш (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Камил Жеремета (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Низар Тримеш (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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