Прогноз на бой Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США) 21 мая

«Амари Джонс (США)» – «Пачино Хилл (США)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Амари Джонс (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США) пройдет 21 мая, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Амари Джонс (США) имеет две победы нокаутом, а Пачино Хилл (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США):

победа Амари Джонс (США) – 0, ничья – 0, победа Пачино Хилл (США) – 0

Прогноз на матч Амари Джонс (США) – Пачино Хилл (США) Бои, титульный бой, 21 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Амари Джонс (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Пачино Хилл (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Амари Джонс (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Амари Джонс (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Амари Джонс (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Амари Джонс (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Амари Джонс (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Пачино Хилл (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Пачино Хилл (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Пачино Хилл (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Пачино Хилл (США) должен быть в хорошей физической форме. Пачино Хилл (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Амари Джонс (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Амари Джонс (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Амари Джонс (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Амари Джонс (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Амари Джонс (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Амари Джонс (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Пачино Хилл (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пачино Хилл (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пачино Хилл (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пачино Хилл (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пачино Хилл (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пачино Хилл (США) должен задуматься о своей обороне.

Амари Джонс (США) – Пачино Хилл (США) 21.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Амари Джонс (США) будет намного сильнее, чем Пачино Хилл (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пачино Хилл (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Амари Джонс (США)

Так как Амари Джонс (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Амари Джонс (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Амари Джонс (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Амари Джонс (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Пачино Хилл (США)

На сегодняшний день Пачино Хилл (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Пачино Хилл (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Пачино Хилл (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Пачино Хилл (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21 мая

На титульный бой Амари Джонс (США) — Пачино Хилл (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Амари Джонс (США) и Пачино Хилл (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat1-655436-segodnya-match-nyu-basket-brindizi-virtus-bolonya-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-19-05-23/

http://rockaluga.ru/cat4-915964-ruh-hozhuv-odra-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-19-05-23/