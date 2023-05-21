Прогноз на бой Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США) 21.05.2023

«Нико Али Уолш (США)» – «Дэнни Розенбергер (США)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США) на 21-го мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Стало известно, что именно 21-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США):

победа Нико Али Уолш (США) – 0, ничья – 0, победа Дэнни Розенбергер (США) – 0

Прогноз на матч Нико Али Уолш (США) – Дэнни Розенбергер (США) Бои, титульный бой, 21-го мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Нико Али Уолш (США) станет победителем боя. Если выиграет Дэнни Розенбергер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Нико Али Уолш (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Нико Али Уолш (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Нико Али Уолш (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Нико Али Уолш (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Нико Али Уолш (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Дэнни Розенбергер (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дэнни Розенбергер (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дэнни Розенбергер (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дэнни Розенбергер (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дэнни Розенбергер (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Нико Али Уолш (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Нико Али Уолш (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Нико Али Уолш (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Нико Али Уолш (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Нико Али Уолш (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Нико Али Уолш (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Дэнни Розенбергер (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дэнни Розенбергер (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дэнни Розенбергер (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дэнни Розенбергер (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дэнни Розенбергер (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дэнни Розенбергер (США) должен задуматься о своей обороне.

Нико Али Уолш (США) – Дэнни Розенбергер (США) 21.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Нико Али Уолш (США) является очевидным фаворитом, ведь Дэнни Розенбергер (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дэнни Розенбергер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Нико Али Уолш (США)

Свою самую выдающуюся победу Нико Али Уолш (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Нико Али Уолш (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Нико Али Уолш (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Нико Али Уолш (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Нико Али Уолш (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дэнни Розенбергер (США)

На данный момент Дэнни Розенбергер (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Дэнни Розенбергер (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Дэнни Розенбергер (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Дэнни Розенбергер (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Дэнни Розенбергер (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Нико Али Уолш (США) — Дэнни Розенбергер (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го мая

В настоящее время Нико Али Уолш (США) и Дэнни Розенбергер (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Нико Али Уолш (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Нико Али Уолш (США) сейчас находится на пике формы, так что Дэнни Розенбергер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нико Али Уолш (США).

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