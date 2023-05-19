Прогноз на бой Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США) 21-го мая 2023 года

«Оскар Вальдес (Мек)» – «Адам Бенито Лопес (США)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Оскар Вальдес (Мек) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 21.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США):

победа Оскар Вальдес (Мек) – 1.11, ничья – 24, победа Адам Бенито Лопес (США) – 7.5

Прогноз на матч Оскар Вальдес (Мек) – Адам Бенито Лопес (США) Бои, титульный бой, 21.05.2023 :

Так как Оскар Вальдес (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.11. В то же время Адам Бенито Лопес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 7.5.

История личных встреч

На профессиональном ринге Оскар Вальдес (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Оскар Вальдес (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Оскар Вальдес (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Оскар Вальдес (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Оскар Вальдес (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Адам Бенито Лопес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Адам Бенито Лопес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Адам Бенито Лопес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Адам Бенито Лопес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Адам Бенито Лопес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Оскар Вальдес (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Оскар Вальдес (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Оскар Вальдес (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Оскар Вальдес (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Оскар Вальдес (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Оскар Вальдес (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Адам Бенито Лопес (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Адам Бенито Лопес (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Адам Бенито Лопес (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Адам Бенито Лопес (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Адам Бенито Лопес (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Адам Бенито Лопес (США) должен задуматься о своей обороне.

Оскар Вальдес (Мек) – Адам Бенито Лопес (США) 21.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Оскар Вальдес (Мек) и Адам Бенито Лопес (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Оскар Вальдес (Мек) и Адам Бенито Лопес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Оскар Вальдес (Мек) и Адам Бенито Лопес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Оскар Вальдес (Мек) и Адам Бенито Лопес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Оскар Вальдес (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Оскар Вальдес (Мек) и Адам Бенито Лопес (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Адам Бенито Лопес (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Оскар Вальдес (Мек)

Хотя Оскар Вальдес (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Оскар Вальдес (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Оскар Вальдес (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Оскар Вальдес (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Оскар Вальдес (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Адам Бенито Лопес (США)

Уже несколько лет Адам Бенито Лопес (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Адам Бенито Лопес (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Адам Бенито Лопес (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Оскар Вальдес (Мек) — Адам Бенито Лопес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.05.2023

Никто не сомневается, что Оскар Вальдес (Мек) намного сильнее, чем Адам Бенито Лопес (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Оскар Вальдес (Мек) будет намного сильнее, чем Адам Бенито Лопес (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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