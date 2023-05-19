Прогноз на бой Джунто Накатани (Япо) — Андрев Молоней (Авс) 21 мая

«Джунто Накатани (Япо)» – «Андрев Молоней (Авс)». 21.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джунто Накатани (Япо) проведет 21-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Андрев Молоней (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 06:00 по московскому времени Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джунто Накатани (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джунто Накатани (Япо) — Андрев Молоней (Авс):

победа Джунто Накатани (Япо) – 1.45, ничья – 17, победа Андрев Молоней (Авс) – 2.85

Прогноз на матч Джунто Накатани (Япо) – Андрев Молоней (Авс) Бои, титульный бой, 21-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Джунто Накатани (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.45. А котировка на то, что Андрев Молоней (Авс) будет сильнее повысилась до 2.85.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джунто Накатани (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джунто Накатани (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джунто Накатани (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джунто Накатани (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джунто Накатани (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Андрев Молоней (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Андрев Молоней (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Андрев Молоней (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Андрев Молоней (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Андрев Молоней (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Джунто Накатани (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джунто Накатани (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джунто Накатани (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джунто Накатани (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джунто Накатани (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Андрев Молоней (Авс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Андрев Молоней (Авс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Андрев Молоней (Авс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Андрев Молоней (Авс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Андрев Молоней (Авс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джунто Накатани (Япо) – Андрев Молоней (Авс) 21.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джунто Накатани (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Андрев Молоней (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джунто Накатани (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Андрев Молоней (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джунто Накатани (Япо).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Андрев Молоней (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джунто Накатани (Япо)

Несмотря на то, что Джунто Накатани (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джунто Накатани (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джунто Накатани (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джунто Накатани (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Андрев Молоней (Авс)

Андрев Молоней (Авс) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Андрев Молоней (Авс) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Андрев Молоней (Авс) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Андрев Молоней (Авс) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Андрев Молоней (Авс) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джунто Накатани (Япо) — Андрев Молоней (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го мая

В настоящее время Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джунто Накатани (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Джунто Накатани (Япо) и Андрев Молоней (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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