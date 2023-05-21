Прогноз Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни (21.05.2023), ставки и коэффициенты

Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни. Прогноз, ставки на матч (21.05.23)

21-го мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Като/Сутджиади , а противостоять в этом поединке будет Каббадж/Эль Ауни.



Като/Сутджиади сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 21-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Каббадж/Эль Ауни. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Каббадж/Эль Ауни, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21-го мая встречаются Като/Сутджиади и Каббадж/Эль Ауни. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Като/Сутджиади является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Като/Сутджиади

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Като/Сутджиади находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Като/Сутджиади является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Като/Сутджиади умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Като/Сутджиади обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Като/Сутджиади может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Каббадж/Эль Ауни

Каббадж/Эль Ауни имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Каббадж/Эль Ауни уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Каббадж/Эль Ауни умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Каббадж/Эль Ауни обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Каббадж/Эль Ауни проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

WTA, Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни

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Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.23)

Като/Сутджиади

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Като/Сутджиади, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Като/Сутджиади уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Като/Сутджиади старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Като/Сутджиади, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Като/Сутджиади не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Като/Сутджиади все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Като/Сутджиади точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Каббадж/Эль Ауни

Выступать в зале Каббадж/Эль Ауни не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Каббадж/Эль Ауни старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Каббадж/Эль Ауни принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Каббадж/Эль Ауни демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Каббадж/Эль Ауни даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Каббадж/Эль Ауни хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Като/Сутджиади и Каббадж/Эль Ауни, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Като/Сутджиади и Каббадж/Эль Ауни играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Като/Сутджиади, и Каббадж/Эль Ауни неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Като/Сутджиади имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Като/Сутджиади и Каббадж/Эль Ауни отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Каббадж/Эль Ауни в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Като/Сутджиади превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Каббадж/Эль Ауни сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Като/Сутджиади гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Като/Сутджиади — Каббадж/Эль Ауни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Като/Сутджиади и Каббадж/Эль Ауни сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Като/Сутджиади, и Каббадж/Эль Ауни будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-655802-abb-egospor-konya-atayurt-prognoz-specialista-na-match-21-05-23/