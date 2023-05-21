Прогноз Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko) (22-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). Прогноз, ставки на матч (22.05.23)

22-го мая 2023 года в 04:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (Vesko).



22-го мая 2023 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Нью-Йорк Никс (Kole) – Бостон Селтикс (Vesko), который начнется в 04:35 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (Kole) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:35 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нью-Йорк Никс (Kole) и Бостон Селтикс (Vesko). Организаторы турнира собираются провести данную игру 22-го мая 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Vesko). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нью-Йорк Никс (Kole), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нью-Йорк Никс (Kole)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Kole), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Нью-Йорк Никс (Kole) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Kole) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Бостон Селтикс (Vesko)

Прогресс баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Vesko) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 22-го мая 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бостон Селтикс (Vesko) удалось одержать победу у себя дома.



Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.05.23)

Нью-Йорк Никс (Kole)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бостон Селтикс (Vesko)

Два года назад баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 22-го мая 2023 года сыграет матч против БК Бостон Селтикс (Vesko). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нью-Йорк Никс (Kole) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko): гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Kole) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бостон Селтикс (Vesko) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Никс (Kole) — Бостон Селтикс (Vesko). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Kole) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (Kole) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Kole) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Vesko) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Vesko) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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