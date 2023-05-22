Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел. Прогноз, ставки на матч(22.05.23)

Прогноз Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел (22.05.2023), ставки и коэффициенты

Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел (22.05.2023), ставки и коэффициенты

22.05.2023 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Фелипе Пинзон Морено , а противостоять в этом поединке будет Джейми Коннел.



Теннисное противостояние Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел пройдет 22.05.2023, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 21:00 по московскому времени. Хотя Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Джейми Коннел.



Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22.05.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:00 по Москве, пока не начался поединок. Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Фелипе Пинзон Морено

Фелипе Пинзон Морено отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Фелипе Пинзон Морено проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Фелипе Пинзон Морено проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Фелипе Пинзон Морено играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Фелипе Пинзон Морено больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Джейми Коннел

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джейми Коннелв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джейми Коннел играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джейми Коннел держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джейми Коннел демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джейми Коннел находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел. Прогноз, ставки на матч(22.05.23)

Фелипе Пинзон Морено

В этом сезоне Фелипе Пинзон Морено демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Фелипе Пинзон Морено уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Фелипе Пинзон Морено любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Фелипе Пинзон Морено часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Фелипе Пинзон Морено умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Джейми Коннел

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Джейми Коннел хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Джейми Коннел никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Джейми Коннел сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Джейми Коннел всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фелипе Пинзон Морено имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джейми Коннел хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фелипе Пинзон Морено. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джейми Коннел умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фелипе Пинзон Морено довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джейми Коннел вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фелипе Пинзон Морено.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелипе Пинзон Морено — Джейми Коннел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фелипе Пинзон Морено и Джейми Коннел проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-656166-segodnya-match-bernabe-sapata-miralles-vitaliy-sachko-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-22-05-23/