Прогноз на бой Кэмпбелл Сомервилл (Авс) — Исайяс Сетте (Авс) 24.05.2023

«Кэмпбелл Сомервилл (Авс)» – «Исайяс Сетте (Авс)». 24.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кэмпбелл Сомервилл (Авс) — Исайяс Сетте (Авс) на 24 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 09:00.

Сейчас Кэмпбелл Сомервилл (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исайяс Сетте (Авс), так что вряд ли в 09:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэмпбелл Сомервилл (Авс) — Исайяс Сетте (Авс):

победа Кэмпбелл Сомервилл (Авс) – 0, ничья – 0, победа Исайяс Сетте (Авс) – 0

Прогноз на матч Кэмпбелл Сомервилл (Авс) – Исайяс Сетте (Авс) Бои, титульный бой, 24 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Исайяс Сетте (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Кэмпбелл Сомервилл (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кэмпбелл Сомервилл (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кэмпбелл Сомервилл (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кэмпбелл Сомервилл (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кэмпбелл Сомервилл (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кэмпбелл Сомервилл (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) может и не устоять на ногах.

Исайяс Сетте (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Исайяс Сетте (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Исайяс Сетте (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Исайяс Сетте (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Исайяс Сетте (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кэмпбелл Сомервилл (Авс) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кэмпбелл Сомервилл (Авс) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кэмпбелл Сомервилл (Авс) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Исайяс Сетте (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Исайяс Сетте (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Исайяс Сетте (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Исайяс Сетте (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Исайяс Сетте (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кэмпбелл Сомервилл (Авс) – Исайяс Сетте (Авс) 24.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) выиграет бой.

На чемпионский бой Кэмпбелл Сомервилл (Авс) — Исайяс Сетте (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исайяс Сетте (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кэмпбелл Сомервилл (Авс)

Хотя Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кэмпбелл Сомервилл (Авс) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кэмпбелл Сомервилл (Авс) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кэмпбелл Сомервилл (Авс) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Исайяс Сетте (Авс)

На данный момент Исайяс Сетте (Авс) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Исайяс Сетте (Авс) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Исайяс Сетте (Авс) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Исайяс Сетте (Авс) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Исайяс Сетте (Авс) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кэмпбелл Сомервилл (Авс) — Исайяс Сетте (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 мая

В этом поединке Кэмпбелл Сомервилл (Авс) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Исайяс Сетте (Авс), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кэмпбелл Сомервилл (Авс) и Исайяс Сетте (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кэмпбелл Сомервилл (Авс) выиграет бой.

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