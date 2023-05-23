Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.05.23)

Прогноз Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг (23 мая), ставки и коэффициенты

Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг (23 мая), ставки и коэффициенты

23 мая в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Наварро Олива/Ульяченко , а противостоять в этом поединке будет Буцо Санотти/Квонг.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 23 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Буцо Санотти/Квонг, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Буцо Санотти/Квонг выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Наварро Олива/Ульяченко

Так как Наварро Олива/Ульяченко выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Наварро Олива/Ульяченко снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Наварро Олива/Ульяченко, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Наварро Олива/Ульяченко чем-то удивить, пока не ясно.



Буцо Санотти/Квонг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Буцо Санотти/Квонгв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Буцо Санотти/Квонг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Буцо Санотти/Квонг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Буцо Санотти/Квонг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Буцо Санотти/Квонг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.05.23)

Наварро Олива/Ульяченко

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Наварро Олива/Ульяченко, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Наварро Олива/Ульяченко уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Наварро Олива/Ульяченко старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Наварро Олива/Ульяченко, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Наварро Олива/Ульяченко не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Наварро Олива/Ульяченко все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Наварро Олива/Ульяченко точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Буцо Санотти/Квонг

Выступать в зале Буцо Санотти/Квонг не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Буцо Санотти/Квонг старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Буцо Санотти/Квонг принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Буцо Санотти/Квонг демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Буцо Санотти/Квонг даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Буцо Санотти/Квонг хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Буцо Санотти/Квонг относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Буцо Санотти/Квонг проводит второй или третий матч. А вот Наварро Олива/Ульяченко как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Наварро Олива/Ульяченко, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Наварро Олива/Ульяченко без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Наварро Олива/Ульяченко вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Наварро Олива/Ульяченко — Буцо Санотти/Квонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Наварро Олива/Ульяченко и Буцо Санотти/Квонг проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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