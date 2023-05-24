Прогноз Микаэль Врбенски — Акира Сантильян (25-го мая), ставки и коэффициенты

Микаэль Врбенски — Акира Сантильян. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.05.23)

25 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микаэль Врбенски , а противостоять в этом поединке будет Акира Сантильян.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Микаэль Врбенски — Акира Сантильян можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Микаэль Врбенски и Акира Сантильян еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Микаэль Врбенски — Акира Сантильян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 25 мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Микаэль Врбенски — Акира Сантильян вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Микаэль Врбенски и Акира Сантильян не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Микаэль Врбенски

Этот турнир Микаэль Врбенски проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Микаэль Врбенски может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Микаэль Врбенски однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Микаэль Врбенски имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Микаэль Врбенски левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Микаэль Врбенски хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Акира Сантильян

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Акира Сантильянв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Акира Сантильян играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Акира Сантильян держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Акира Сантильян демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Акира Сантильян находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Микаэль Врбенски и Акира Сантильян впервые будут встречаться между собой. Если Микаэль Врбенски уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Акира Сантильян пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Микаэль Врбенски демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Микаэль Врбенски – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Микаэль Врбенски — Акира Сантильян 25 мая

Микаэль Врбенски

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Микаэль Врбенски, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Микаэль Врбенски уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Микаэль Врбенски старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Микаэль Врбенски, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Микаэль Врбенски не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Микаэль Врбенски все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Микаэль Врбенски точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Акира Сантильян

Несмотря на свой молодой возраст, Акира Сантильян демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Акира Сантильян уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Акира Сантильян станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Акира Сантильян, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Акира Сантильян умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Акира Сантильян имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Микаэль Врбенски — Акира Сантильян Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Микаэль Врбенски и Акира Сантильян начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Микаэль Врбенски и Акира Сантильян показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Микаэль Врбенски и Акира Сантильян провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Микаэль Врбенски и Акира Сантильян действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Микаэль Врбенски — Акира Сантильян: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Микаэль Врбенски и Акира Сантильян из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Акира Сантильян относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Акира Сантильян проводит второй или третий матч. А вот Микаэль Врбенски как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Микаэль Врбенски, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Микаэль Врбенски без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Микаэль Врбенски вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микаэль Врбенски — Акира Сантильян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Микаэль Врбенски и Акира Сантильян букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Микаэль Врбенски и Акира Сантильян проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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