Прогноз Нордкуист/Хантер — Бертуччиоли/Пикчионе (06.02.2020), ставки и коэффициенты

Нордкуист/Хантер — Бертуччиоли/Пикчионе. Прогноз, ставки на матч (06.02.20)

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Нордкуист/Хантер — Бертуччиоли/Пикчионе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Нордкуист/Хантер

06-го февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Нордкуист/Хантер может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Нордкуист/Хантер - Бертуччиоли/Пикчионе, которая пройдет 06-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.В этом сезоне Нордкуист/Хантер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Нордкуист/Хантер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Нордкуист/Хантер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Нордкуист/Хантер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Нордкуист/Хантер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Нордкуист/Хантер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.

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Бертуччиоли/Пикчионе

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бертуччиоли/Пикчионе еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бертуччиоли/Пикчионе постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бертуччиоли/Пикчионе пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бертуччиоли/Пикчионе не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бертуччиоли/Пикчионе не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Нордкуист/Хантер — Бертуччиоли/Пикчионе

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Прогноз и ставка на матч Нордкуист/Хантер — Бертуччиоли/Пикчионе 06-го февраля

Нордкуист/Хантер

Бертуччиоли/Пикчионе

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Нордкуист/Хантер - Бертуччиоли/Пикчионе: ошибок будет много, ставим на количество геймов

СЕГОДНЯ МАТЧ Нордкуист/Хантер - Бертуччиоли/Пикчионе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.Нордкуист/Хантер не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Нордкуист/Хантер любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Нордкуист/Хантер умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Нордкуист/Хантер не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Нордкуист/Хантер умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.Выступать в зале Бертуччиоли/Пикчионе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бертуччиоли/Пикчионе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бертуччиоли/Пикчионе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бертуччиоли/Пикчионе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бертуччиоли/Пикчионе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бертуччиоли/Пикчионе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бертуччиоли/Пикчионе относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бертуччиоли/Пикчионе проводит второй или третий матч. А вот Нордкуист/Хантер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Нордкуист/Хантер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Нордкуист/Хантер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Нордкуист/Хантер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.На матч, в котором встретятся Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нордкуист/Хантер и Бертуччиоли/Пикчионе проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-237645-prognozy-i-stavki-na-match-uchizhimachzhan-ksunlyang-06-02-20/