Прогноз на бой Лоуренс Околи (Вел) — Крис Биллам-Смит (Вел) 28.05.2023

«Лоуренс Околи (Вел)» – «Крис Биллам-Смит (Вел)». 28.05.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лоуренс Околи (Вел) — Крис Биллам-Смит (Вел) на 28 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лоуренс Околи (Вел) и Крис Биллам-Смит (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Сейчас Лоуренс Околи (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28 мая предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Крис Биллам-Смит (Вел), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоуренс Околи (Вел) — Крис Биллам-Смит (Вел):

победа Лоуренс Околи (Вел) – 1.308, ничья – 29, победа Крис Биллам-Смит (Вел) – 3.68

Прогноз на матч Лоуренс Околи (Вел) – Крис Биллам-Смит (Вел) Бои, титульный бой, 28 мая :

Ставки по коэффициенту 1.308 окажутся выигрышными, если Лоуренс Околи (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Крис Биллам-Смит (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.68.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лоуренс Околи (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лоуренс Околи (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лоуренс Околи (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лоуренс Околи (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лоуренс Околи (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Крис Биллам-Смит (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Крис Биллам-Смит (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Крис Биллам-Смит (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Крис Биллам-Смит (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Крис Биллам-Смит (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Лоуренс Околи (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лоуренс Околи (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лоуренс Околи (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лоуренс Околи (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лоуренс Околи (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лоуренс Околи (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Крис Биллам-Смит (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Крис Биллам-Смит (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Крис Биллам-Смит (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Крис Биллам-Смит (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Крис Биллам-Смит (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Крис Биллам-Смит (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Лоуренс Околи (Вел) – Крис Биллам-Смит (Вел) 28.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лоуренс Околи (Вел) и Крис Биллам-Смит (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Лоуренс Околи (Вел) и Крис Биллам-Смит (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Лоуренс Околи (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Крис Биллам-Смит (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лоуренс Околи (Вел) будет намного сильнее, чем Крис Биллам-Смит (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Лоуренс Околи (Вел) — Крис Биллам-Смит (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Крис Биллам-Смит (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лоуренс Околи (Вел)

Несмотря на то, что Лоуренс Околи (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Лоуренс Околи (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Лоуренс Околи (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Лоуренс Околи (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Крис Биллам-Смит (Вел)

Последний раз Крис Биллам-Смит (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Крис Биллам-Смит (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Крис Биллам-Смит (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Крис Биллам-Смит (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Крис Биллам-Смит (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Крис Биллам-Смит (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Лоуренс Околи (Вел) — Крис Биллам-Смит (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 28 мая

В этом поединке Лоуренс Околи (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Крис Биллам-Смит (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лоуренс Околи (Вел) будет намного сильнее, чем Крис Биллам-Смит (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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