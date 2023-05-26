Прогноз Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) (27 мая), ставки и коэффициенты

Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен). Прогноз, ставки на матч (27.05.23)

27-го мая в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Саутерн Дистриктс Спартанз (жен).



27-го мая состоится баскетбольный матч Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) – Саутерн Дистриктс Спартанз (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 10:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) назначен на 27-го мая, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 10:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Саутерн Дистриктс Спартанз (жен)

В составе баскетбольного клуба Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 27-го мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен). А так как начало встречи в 10:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.05.23)

Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Саутерн Дистриктс Спартанз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) пройдет 27-го мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) — Саутерн Дистриктс Спартанз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Саут-Вест Метро Пайрэтс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Саутерн Дистриктс Спартанз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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