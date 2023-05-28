Прогноз Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте (28.05.2023), ставки и коэффициенты

Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте. Прогноз, ставки на матч (28.05.23)

28-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Ботик Ван Де Зандшульп , а противостоять в этом поединке будет Тиаго Агустин Тиранте.



Буквально несколько дней назад Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте играли свои матчи, а теперь уже 28-го мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 12:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ботик Ван Де Зандшульп имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28-го мая встречаются Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Ботик Ван Де Зандшульп является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ботик Ван Де Зандшульп

В этом сезоне Ботик Ван Де Зандшульп демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ботик Ван Де Зандшульп снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ботик Ван Де Зандшульп является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ботик Ван Де Зандшульп не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ботик Ван Де Зандшульп еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тиаго Агустин Тиранте

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тиаго Агустин Тиранте на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тиаго Агустин Тиранте демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тиаго Агустин Тиранте имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тиаго Агустин Тиранте намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тиаго Агустин Тиранте не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тиаго Агустин Тиранте будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тиаго Агустин Тиранте и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тиаго Агустин Тиранте умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте (28-го мая), ставки и коэффициенты

Ботик Ван Де Зандшульп

К данному турниру Ботик Ван Де Зандшульп подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ботик Ван Де Зандшульп находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ботик Ван Де Зандшульп не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ботик Ван Де Зандшульп старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ботик Ван Де Зандшульп демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Тиаго Агустин Тиранте

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Тиаго Агустин Тиранте хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Тиаго Агустин Тиранте никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Тиаго Агустин Тиранте сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Тиаго Агустин Тиранте всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ботик Ван Де Зандшульп, и Тиаго Агустин Тиранте неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ботик Ван Де Зандшульп сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тиаго Агустин Тиранте имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ботик Ван Де Зандшульп – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ботик Ван Де Зандшульп — Тиаго Агустин Тиранте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ботик Ван Де Зандшульп и Тиаго Агустин Тиранте.



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