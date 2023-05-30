Прогноз Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта (31.05.2023), ставки и коэффициенты

Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта. Прогноз, ставки на матч (31.05.23)

31-го мая в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нитхитананонт/Тимангкул , а противостоять в этом поединке будет Чайярин/Чанта.



Теннисное противостояние Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 31-го мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Нитхитананонт/Тимангкул является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 31-го мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:00 по Москве, пока не начался поединок. Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Нитхитананонт/Тимангкул

На данный момент Нитхитананонт/Тимангкул является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Нитхитананонт/Тимангкул поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Нитхитананонт/Тимангкул пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Нитхитананонт/Тимангкул слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Нитхитананонт/Тимангкул будет более тщательно готовиться к поединку.



Чайярин/Чанта

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Чайярин/Чанта на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Чайярин/Чанта демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Чайярин/Чанта имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Чайярин/Чанта намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Чайярин/Чанта не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Чайярин/Чанта будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Чайярин/Чанта и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Чайярин/Чанта умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта 31-го мая

Нитхитананонт/Тимангкул

Несмотря на внушительный возраст, Нитхитананонт/Тимангкул демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Нитхитананонт/Тимангкул гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Нитхитананонт/Тимангкул обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Нитхитананонт/Тимангкул снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Нитхитананонт/Тимангкул может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Чайярин/Чанта

Чайярин/Чанта лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Чайярин/Чанта играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Чайярин/Чанта начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Чайярин/Чанта выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Чайярин/Чанта сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нитхитананонт/Тимангкул сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Чайярин/Чанта имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нитхитананонт/Тимангкул – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нитхитананонт/Тимангкул — Чайярин/Чанта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нитхитананонт/Тимангкул и Чайярин/Чанта. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нитхитананонт/Тимангкул и для Чайярин/Чанта, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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