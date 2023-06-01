Прогноз на бой Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн) 02.06.2023

«Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи)» – «Сороуш Акбари (Ирн)». 02.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 02.06.2023 состоится интересный поединок Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сороуш Акбари (Ирн), так что вряд ли в 17:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн):

победа Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сороуш Акбари (Ирн) – 0

Прогноз на матч Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) – Сороуш Акбари (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Сороуш Акбари (Ирн), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Сороуш Акбари (Ирн) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сороуш Акбари (Ирн) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сороуш Акбари (Ирн) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сороуш Акбари (Ирн) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сороуш Акбари (Ирн) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Сороуш Акбари (Ирн) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сороуш Акбари (Ирн) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сороуш Акбари (Ирн) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сороуш Акбари (Ирн) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сороуш Акбари (Ирн) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сороуш Акбари (Ирн) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сороуш Акбари (Ирн) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) – Сороуш Акбари (Ирн) 02.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) и Сороуш Акбари (Ирн). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) и Сороуш Акбари (Ирн) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) и Сороуш Акбари (Ирн) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сороуш Акбари (Ирн) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сороуш Акбари (Ирн), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи)

На самом деле Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сороуш Акбари (Ирн)

В данный момент Сороуш Акбари (Ирн) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Сороуш Акбари (Ирн) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Сороуш Акбари (Ирн) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Сороуш Акбари (Ирн) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) — Сороуш Акбари (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.06.2023

В этом поединке Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Сороуш Акбари (Ирн), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Парнпет Сор Джор Лекмуангнон (Таи) легко справится с таким соперником, как Сороуш Акбари (Ирн). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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