Прогноз на бой Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол) 03.06.2023

«Роман Шимански (Пол)» – «Валериу Мирцеа (Мол)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол) на 03.06.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

В 20:00 по московскому времени Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Роман Шимански (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол):

победа Роман Шимански (Пол) – 0, ничья – 0, победа Валериу Мирцеа (Мол) – 0

Прогноз на матч Роман Шимански (Пол) – Валериу Мирцеа (Мол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.06.2023 :

Букмекерские конторы на бой Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Роман Шимански (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Роман Шимански (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Роман Шимански (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Роман Шимански (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Роман Шимански (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Валериу Мирцеа (Мол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Валериу Мирцеа (Мол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Валериу Мирцеа (Мол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Валериу Мирцеа (Мол) должен быть в хорошей физической форме. Валериу Мирцеа (Мол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Роман Шимански (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Роман Шимански (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Роман Шимански (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Роман Шимански (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Валериу Мирцеа (Мол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Валериу Мирцеа (Мол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Валериу Мирцеа (Мол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Валериу Мирцеа (Мол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Валериу Мирцеа (Мол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Роман Шимански (Пол) – Валериу Мирцеа (Мол) 03.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Роман Шимански (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Роман Шимански (Пол) в данный момент сильнее, нежели Валериу Мирцеа (Мол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Роман Шимански (Пол)

Хотя Роман Шимански (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Роман Шимански (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Роман Шимански (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Роман Шимански (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Роман Шимански (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Валериу Мирцеа (Мол)

Прошлый бой Валериу Мирцеа (Мол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Валериу Мирцеа (Мол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Валериу Мирцеа (Мол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Валериу Мирцеа (Мол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Роман Шимански (Пол) — Валериу Мирцеа (Мол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.06.2023

Так как Роман Шимански (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Валериу Мирцеа (Мол).

Статистика и личные встречи

Так как Роман Шимански (Пол) и Валериу Мирцеа (Мол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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