Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.06.23)

Прогноз Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте (06-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте 06 июня

06 июня в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Селена Яникижевич , а противостоять в этом поединке будет Хэйли Баптисте.



Теннисное противостояние Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 06 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Селена Яникижевич является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте запланирован организаторами турнира на 06 июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Селена Яникижевич имеет три победы при одном поражении.

Селена Яникижевич

В большинстве своих выигранных поединков Селена Яникижевич берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Селена Яникижевич с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Селена Яникижевич сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Селена Яникижевич также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Хэйли Баптисте

Хэйли Баптисте имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Хэйли Баптисте уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Хэйли Баптисте умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Хэйли Баптисте обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Хэйли Баптисте проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.06.23)

Селена Яникижевич

В этом сезоне Селена Яникижевич демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Селена Яникижевич уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Селена Яникижевич любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Селена Яникижевич часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Селена Яникижевич умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хэйли Баптисте

На этом турнире Хэйли Баптисте играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Хэйли Баптисте надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Хэйли Баптисте находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Хэйли Баптисте считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте: погода помешает показать хороший теннис

Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Селена Яникижевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хэйли Баптисте хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Селена Яникижевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хэйли Баптисте умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Селена Яникижевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хэйли Баптисте вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Селена Яникижевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Селена Яникижевич — Хэйли Баптисте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Селена Яникижевич и Хэйли Баптисте, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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