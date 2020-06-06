Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия (06 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия 06.06.2023

06.06.2023 в 16:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Исмаил Язди/Шавшази Бак , а противостоять в этом поединке будет Алькотоп/Бутулия.



Теннисное противостояние Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 06.06.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Исмаил Язди/Шавшази Бак является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06.06.2023, ведь именно в этот день на корте встречаются Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Исмаил Язди/Шавшази Бак имеет на своем счету три победы, Алькотоп/Бутулия может похвастаться четырьмя.

Исмаил Язди/Шавшази Бак

На данный момент Исмаил Язди/Шавшази Бак является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Исмаил Язди/Шавшази Бак однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Исмаил Язди/Шавшази Бак демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Исмаил Язди/Шавшази Бак хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Исмаил Язди/Шавшази Бак часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Алькотоп/Бутулия

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алькотоп/Бутулия теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алькотоп/Бутулия имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алькотоп/Бутулия испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алькотоп/Бутулия выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алькотоп/Бутулия занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия (06.06.2023), ставки и коэффициенты

Исмаил Язди/Шавшази Бак

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Исмаил Язди/Шавшази Бак проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Исмаил Язди/Шавшази Бак в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Исмаил Язди/Шавшази Бак больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Исмаил Язди/Шавшази Бак уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алькотоп/Бутулия

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Алькотоп/Бутулия хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Алькотоп/Бутулия никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Алькотоп/Бутулия сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Алькотоп/Бутулия всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Исмаил Язди/Шавшази Бак, и Алькотоп/Бутулия неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Исмаил Язди/Шавшази Бак сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Алькотоп/Бутулия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Исмаил Язди/Шавшази Бак – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исмаил Язди/Шавшази Бак — Алькотоп/Бутулия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Исмаил Язди/Шавшази Бак и Алькотоп/Бутулия, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-666114-segodnya-match-denis-konstantin-spiridon-bogdan-seleznev-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-06-06-23/