Прогноз Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер (08-го июня), ставки и коэффициенты

Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер. Прогноз, ставки на матч (08.06.23)

08-го июня 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Винсентис/Катини , а противостоять в этом поединке будет Воисин/Уэбер.



В 14:00 по Москве Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 08-го июня 2023 года. Единственный раз Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Де Винсентис/Катини сейчас считается фаворитом.



Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Де Винсентис/Катини имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08-го июня 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Воисин/Уэбер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Де Винсентис/Катини имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Де Винсентис/Катини

В этом сезоне Де Винсентис/Катини показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Де Винсентис/Катини играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Де Винсентис/Катини умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Де Винсентис/Катини и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Де Винсентис/Катини будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Де Винсентис/Катини чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Воисин/Уэбер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Воисин/Уэберв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Воисин/Уэбер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Воисин/Уэбер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Воисин/Уэбер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Воисин/Уэбер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер 08-го июня 2023 года

Де Винсентис/Катини

К данному турниру Де Винсентис/Катини подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Де Винсентис/Катини находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Де Винсентис/Катини не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Де Винсентис/Катини старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Де Винсентис/Катини демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Воисин/Уэбер

В этом сезоне Воисин/Уэбер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Воисин/Уэбер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Воисин/Уэбер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Воисин/Уэбер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Воисин/Уэбер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер: погода помешает показать хороший теннис

Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Де Винсентис/Катини имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Воисин/Уэбер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Де Винсентис/Катини. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Воисин/Уэбер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Де Винсентис/Катини довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Воисин/Уэбер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Де Винсентис/Катини.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Винсентис/Катини — Воисин/Уэбер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Де Винсентис/Катини и Воисин/Уэбер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-667070-piter-bertran-karter-peyt-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-07-06-23/