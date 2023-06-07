Прогноз на бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Мавлуд Тупиев (Узб) 09-го июня

«Йод-Икью ПК Саенчай (Таи)» – «Мавлуд Тупиев (Узб)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) проведет 09-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мавлуд Тупиев (Узб). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:35 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мавлуд Тупиев (Узб), так что вряд ли в 17:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Мавлуд Тупиев (Узб):

победа Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мавлуд Тупиев (Узб) – 0

Прогноз на матч Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – Мавлуд Тупиев (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го июня :

Так как Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мавлуд Тупиев (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мавлуд Тупиев (Узб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мавлуд Тупиев (Узб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мавлуд Тупиев (Узб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мавлуд Тупиев (Узб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мавлуд Тупиев (Узб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Мавлуд Тупиев (Узб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мавлуд Тупиев (Узб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мавлуд Тупиев (Узб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мавлуд Тупиев (Узб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мавлуд Тупиев (Узб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мавлуд Тупиев (Узб) должен задуматься о своей обороне.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) – Мавлуд Тупиев (Узб) 09.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Мавлуд Тупиев (Узб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Мавлуд Тупиев (Узб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Мавлуд Тупиев (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Мавлуд Тупиев (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и Мавлуд Тупиев (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) будет намного сильнее, чем Мавлуд Тупиев (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Мавлуд Тупиев (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мавлуд Тупиев (Узб).

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи)

Хотя Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мавлуд Тупиев (Узб)

Прошлый бой Мавлуд Тупиев (Узб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Мавлуд Тупиев (Узб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Мавлуд Тупиев (Узб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Мавлуд Тупиев (Узб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) — Мавлуд Тупиев (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го июня

Вряд ли Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мавлуд Тупиев (Узб), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Йод-Икью ПК Саенчай (Таи) легко справится с таким соперником, как Мавлуд Тупиев (Узб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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