Прогноз на бой Региан Эерсель (Нид) — Дмитрий Меншиков (Рос) 10-го июня

«Региан Эерсель (Нид)» – «Дмитрий Меншиков (Рос)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Региан Эерсель (Нид) — Дмитрий Меншиков (Рос). На ринге его участники появятся в 06:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Региан Эерсель (Нид) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:45 по московскому времени Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Региан Эерсель (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Региан Эерсель (Нид) — Дмитрий Меншиков (Рос):

победа Региан Эерсель (Нид) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Меншиков (Рос) – 0

Прогноз на матч Региан Эерсель (Нид) – Дмитрий Меншиков (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Региан Эерсель (Нид) станет победителем боя. Если выиграет Дмитрий Меншиков (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Региан Эерсель (Нид) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Региан Эерсель (Нид) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Региан Эерсель (Нид) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Региан Эерсель (Нид) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Региан Эерсель (Нид) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Дмитрий Меншиков (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дмитрий Меншиков (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дмитрий Меншиков (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дмитрий Меншиков (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дмитрий Меншиков (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Региан Эерсель (Нид) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Региан Эерсель (Нид) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Региан Эерсель (Нид) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Региан Эерсель (Нид) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Региан Эерсель (Нид) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Дмитрий Меншиков (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дмитрий Меншиков (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дмитрий Меншиков (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дмитрий Меншиков (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Региан Эерсель (Нид) – Дмитрий Меншиков (Рос) 10.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Региан Эерсель (Нид) будет намного сильнее, чем Дмитрий Меншиков (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Региан Эерсель (Нид) и Дмитрий Меншиков (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дмитрий Меншиков (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Региан Эерсель (Нид)

На самом деле Региан Эерсель (Нид) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Региан Эерсель (Нид) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Региан Эерсель (Нид) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Региан Эерсель (Нид) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Региан Эерсель (Нид) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Дмитрий Меншиков (Рос)

Прошлый бой Дмитрий Меншиков (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Дмитрий Меншиков (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Дмитрий Меншиков (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Дмитрий Меншиков (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Региан Эерсель (Нид) — Дмитрий Меншиков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Региан Эерсель (Нид) — Дмитрий Меншиков (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Региан Эерсель (Нид) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Региан Эерсель (Нид) легко справится с таким соперником, как Дмитрий Меншиков (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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