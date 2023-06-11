Прогноз на бой Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе) 11-го июня 2023 года

«Райан Розицки (Кан)» – «Замиг Атакишиев (Азе)». 11.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе) на 11.06.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Райан Розицки (Кан) и Замиг Атакишиев (Азе) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Райан Розицки (Кан) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Замиг Атакишиев (Азе), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе):

победа Райан Розицки (Кан) – 1.07, ничья – 26, победа Замиг Атакишиев (Азе) – 9

Прогноз на матч Райан Розицки (Кан) – Замиг Атакишиев (Азе) Бои, титульный бой, 11.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Райан Розицки (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Замиг Атакишиев (Азе) будет сильнее повысилась до 9.

История личных встреч

В свои 32 года Райан Розицки (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Райан Розицки (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Райан Розицки (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Райан Розицки (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Райан Розицки (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Замиг Атакишиев (Азе) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Замиг Атакишиев (Азе) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Замиг Атакишиев (Азе), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Замиг Атакишиев (Азе) должен быть в хорошей физической форме. Замиг Атакишиев (Азе) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Райан Розицки (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Райан Розицки (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Райан Розицки (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Райан Розицки (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Райан Розицки (Кан) валится с ног. К тому же, Райан Розицки (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Райан Розицки (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Замиг Атакишиев (Азе) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Замиг Атакишиев (Азе) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Замиг Атакишиев (Азе) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Замиг Атакишиев (Азе) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Замиг Атакишиев (Азе) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Замиг Атакишиев (Азе) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Замиг Атакишиев (Азе) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Райан Розицки (Кан) – Замиг Атакишиев (Азе) 11.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Райан Розицки (Кан) и Замиг Атакишиев (Азе) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Райан Розицки (Кан) и Замиг Атакишиев (Азе) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Райан Розицки (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Замиг Атакишиев (Азе) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Райан Розицки (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Замиг Атакишиев (Азе) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Райан Розицки (Кан)

Несмотря на то, что Райан Розицки (Кан) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Райан Розицки (Кан) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Райан Розицки (Кан) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Райан Розицки (Кан) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Замиг Атакишиев (Азе)

Прошлый бой Замиг Атакишиев (Азе) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Замиг Атакишиев (Азе) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Замиг Атакишиев (Азе) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Замиг Атакишиев (Азе) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Райан Розицки (Кан) — Замиг Атакишиев (Азе). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.06.2023

Несмотря на то, что Райан Розицки (Кан) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Замиг Атакишиев (Азе) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Райан Розицки (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Замиг Атакишиев (Азе) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Райан Розицки (Кан).

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