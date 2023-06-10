Прогноз на бой Андрей Аугусто (Бра) — Александр Грозин (Рос) 11-го июня 2023 года

«Андрей Аугусто (Бра)» – «Александр Грозин (Рос)». 11.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11 июня должен состояться бой Андрей Аугусто (Бра) — Александр Грозин (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:25 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:25 по московскому времени Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11 июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Андрей Аугусто (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Аугусто (Бра) — Александр Грозин (Рос):

победа Андрей Аугусто (Бра) – 3.78, ничья – 55, победа Александр Грозин (Рос) – 1.26

Прогноз на матч Андрей Аугусто (Бра) – Александр Грозин (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 июня :

Так как Андрей Аугусто (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 3.78. В то же время Александр Грозин (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.26.

История личных встреч

На профессиональном ринге Андрей Аугусто (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Андрей Аугусто (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Андрей Аугусто (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Андрей Аугусто (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Андрей Аугусто (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Александр Грозин (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Александр Грозин (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Александр Грозин (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Александр Грозин (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Александр Грозин (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Андрей Аугусто (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Андрей Аугусто (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Андрей Аугусто (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Андрей Аугусто (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Андрей Аугусто (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Андрей Аугусто (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Александр Грозин (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Александр Грозин (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Александр Грозин (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Александр Грозин (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Александр Грозин (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Александр Грозин (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Александр Грозин (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Андрей Аугусто (Бра) – Александр Грозин (Рос) 11.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Андрей Аугусто (Бра) будет намного сильнее, чем Александр Грозин (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Андрей Аугусто (Бра) и Александр Грозин (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Александр Грозин (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Андрей Аугусто (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Андрей Аугусто (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Андрей Аугусто (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Андрей Аугусто (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Андрей Аугусто (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Андрей Аугусто (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Александр Грозин (Рос)

Никаких высот Александр Грозин (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Александр Грозин (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Александр Грозин (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Александр Грозин (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Андрей Аугусто (Бра) — Александр Грозин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 июня

Вряд ли Андрей Аугусто (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Александр Грозин (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Андрей Аугусто (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Александр Грозин (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Андрей Аугусто (Бра).

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