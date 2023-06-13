Прогноз Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа (13-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.06.23)

13 июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вайтиекунас/Сабалияускас , а противостоять в этом поединке будет Коэльо/Оуакаа.



Вайтиекунас/Сабалияускас сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13 июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Коэльо/Оуакаа. По Москве данный поединок начнется в 16:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Коэльо/Оуакаа, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13 июня откроет его противостояние Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Коэльо/Оуакаа может гордиться семью победами, а вот Вайтиекунас/Сабалияускас имеет только пять выигранных встреч.

Вайтиекунас/Сабалияускас

Так как Вайтиекунас/Сабалияускас выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Вайтиекунас/Сабалияускас снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Вайтиекунас/Сабалияускас, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Вайтиекунас/Сабалияускас чем-то удивить, пока не ясно.



Коэльо/Оуакаа

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Коэльо/Оуакаа в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Коэльо/Оуакаа уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Коэльо/Оуакаа уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Коэльо/Оуакаа обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа 13 июня

Вайтиекунас/Сабалияускас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вайтиекунас/Сабалияускас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вайтиекунас/Сабалияускас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вайтиекунас/Сабалияускас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вайтиекунас/Сабалияускас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вайтиекунас/Сабалияускас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вайтиекунас/Сабалияускас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вайтиекунас/Сабалияускас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Коэльо/Оуакаа

На этом турнире Коэльо/Оуакаа играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Коэльо/Оуакаа какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Коэльо/Оуакаа уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Коэльо/Оуакаа много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Коэльо/Оуакаа сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Коэльо/Оуакаа не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Коэльо/Оуакаа относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Коэльо/Оуакаа проводит второй или третий матч. А вот Вайтиекунас/Сабалияускас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вайтиекунас/Сабалияускас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вайтиекунас/Сабалияускас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вайтиекунас/Сабалияускас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вайтиекунас/Сабалияускас — Коэльо/Оуакаа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вайтиекунас/Сабалияускас и Коэльо/Оуакаа.



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