Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино: в ожидании «эйсов»

Прогноз Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино (14.06.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино 14.06.2023

14.06.2023 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матео Баррейрос Рейес , а противостоять в этом поединке будет Луиджи Соррентино.



Теннисное противостояние Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 14.06.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Матео Баррейрос Рейес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14.06.2023 откроет его противостояние Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Луиджи Соррентино может гордиться семью победами, а вот Матео Баррейрос Рейес имеет только пять выигранных встреч.

Матео Баррейрос Рейес

По непонятным причинам Матео Баррейрос Рейес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Матео Баррейрос Рейес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Матео Баррейрос Рейес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Матео Баррейрос Рейес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Матео Баррейрос Рейес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Луиджи Соррентино

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Луиджи Соррентино на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Луиджи Соррентино демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Луиджи Соррентино имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Луиджи Соррентино намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Луиджи Соррентино не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Луиджи Соррентино будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Луиджи Соррентино и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Луиджи Соррентино умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино (14.06.2023), ставки и коэффициенты

Матео Баррейрос Рейес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матео Баррейрос Рейес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матео Баррейрос Рейес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матео Баррейрос Рейес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матео Баррейрос Рейес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матео Баррейрос Рейес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матео Баррейрос Рейес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Луиджи Соррентино

Выступать в зале Луиджи Соррентино не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Луиджи Соррентино старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Луиджи Соррентино принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Луиджи Соррентино демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Луиджи Соррентино даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Луиджи Соррентино хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Матео Баррейрос Рейес, и Луиджи Соррентино неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Матео Баррейрос Рейес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Луиджи Соррентино имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Матео Баррейрос Рейес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матео Баррейрос Рейес — Луиджи Соррентино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Матео Баррейрос Рейес и Луиджи Соррентино.



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