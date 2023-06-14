Прогноз на бой Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос) 15-го июня

«Всеволод Шумков (Рос)» – «Никита Буренков (Рос)». 15.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15-го июня состоится интересный поединок Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 15-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 22:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос):

победа Всеволод Шумков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Никита Буренков (Рос) – 0

Прогноз на матч Всеволод Шумков (Рос) – Никита Буренков (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 15-го июня :

Так как Всеволод Шумков (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Никита Буренков (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Всеволод Шумков (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Всеволод Шумков (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Всеволод Шумков (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Всеволод Шумков (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Всеволод Шумков (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Всеволод Шумков (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Всеволод Шумков (Рос) может и не устоять на ногах.

Никита Буренков (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Никита Буренков (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Никита Буренков (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Никита Буренков (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Никита Буренков (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Всеволод Шумков (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Всеволод Шумков (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Всеволод Шумков (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Всеволод Шумков (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Всеволод Шумков (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Всеволод Шумков (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Никита Буренков (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Никита Буренков (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Никита Буренков (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Никита Буренков (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Всеволод Шумков (Рос) – Никита Буренков (Рос) 15.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Всеволод Шумков (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Никита Буренков (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Всеволод Шумков (Рос)

Хотя Всеволод Шумков (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Всеволод Шумков (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Всеволод Шумков (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Всеволод Шумков (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Всеволод Шумков (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Никита Буренков (Рос)

Последний раз Никита Буренков (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Никита Буренков (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Никита Буренков (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Никита Буренков (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Никита Буренков (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Никита Буренков (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Всеволод Шумков (Рос) — Никита Буренков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 15-го июня

Несмотря на то, что Всеволод Шумков (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Никита Буренков (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Всеволод Шумков (Рос) и Никита Буренков (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat4-671724-liam-broudi-sho-shimabukuro-prognoz-specialista-14-06-23/

http://rockaluga.ru/cat3-862768-prognoz-nataliya-senik-alina-cyurpalevich-14-iyunya-stavki-i-koefficienty/