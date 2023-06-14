Прогноз Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску (15-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (15.06.23)

15 июня в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Эвелин Кристель Аттиция Тирон , а противостоять в этом поединке будет София Мария Барбулеску.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15 июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Эвелин Кристель Аттиция Тирон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:30 по МСК.

Эвелин Кристель Аттиция Тирон

Этот турнир Эвелин Кристель Аттиция Тирон проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Эвелин Кристель Аттиция Тирон может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Эвелин Кристель Аттиция Тирон однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Эвелин Кристель Аттиция Тирон имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Эвелин Кристель Аттиция Тирон левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Эвелин Кристель Аттиция Тирон хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



София Мария Барбулеску

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли София Мария Барбулеску на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. София Мария Барбулеску демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же София Мария Барбулеску имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. София Мария Барбулеску намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что София Мария Барбулеску не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. София Мария Барбулеску будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда София Мария Барбулеску и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. София Мария Барбулеску умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.06.23)

Эвелин Кристель Аттиция Тирон

На этом турнире именно Эвелин Кристель Аттиция Тирон может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Эвелин Кристель Аттиция Тирон отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Эвелин Кристель Аттиция Тирон еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Эвелин Кристель Аттиция Тирон не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

София Мария Барбулеску

Несмотря на свой молодой возраст, София Мария Барбулеску демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас София Мария Барбулеску уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры София Мария Барбулеску станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие София Мария Барбулеску, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии София Мария Барбулеску умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что София Мария Барбулеску имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. София Мария Барбулеску относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне София Мария Барбулеску проводит второй или третий матч. А вот Эвелин Кристель Аттиция Тирон как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Эвелин Кристель Аттиция Тирон, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Эвелин Кристель Аттиция Тирон без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Эвелин Кристель Аттиция Тирон вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эвелин Кристель Аттиция Тирон — София Мария Барбулеску. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эвелин Кристель Аттиция Тирон и София Мария Барбулеску.



http://evolvegame.ru/cat4-672294-veronika-kudermetova-kerol-chzhao-prognoz-specialista-15-06-23/