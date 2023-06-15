Прогноз на бой Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) 17-го июня 2023 года

«Фабрицио Азеведо (Бра)» – «Рафаэль Сильва де Соуза (Бра)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17.06.2023 должен состояться бой Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Фабрицио Азеведо (Бра) и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Фабрицио Азеведо (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рафаэль Сильва де Соуза (Бра), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра):

победа Фабрицио Азеведо (Бра) – 0, ничья – 0, победа Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) – 0

Прогноз на матч Фабрицио Азеведо (Бра) – Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Фабрицио Азеведо (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Рафаэль Сильва де Соуза (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Фабрицио Азеведо (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Фабрицио Азеведо (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Фабрицио Азеведо (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Фабрицио Азеведо (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Фабрицио Азеведо (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Фабрицио Азеведо (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Фабрицио Азеведо (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Фабрицио Азеведо (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Фабрицио Азеведо (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Фабрицио Азеведо (Бра) валится с ног. К тому же, Фабрицио Азеведо (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Фабрицио Азеведо (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Фабрицио Азеведо (Бра) – Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) 17.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Фабрицио Азеведо (Бра) и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Фабрицио Азеведо (Бра) и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Фабрицио Азеведо (Бра) и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Фабрицио Азеведо (Бра) и Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фабрицио Азеведо (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Фабрицио Азеведо (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Фабрицио Азеведо (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Фабрицио Азеведо (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Фабрицио Азеведо (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Фабрицио Азеведо (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Рафаэль Сильва де Соуза (Бра)

Последний раз Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рафаэль Сильва де Соуза (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.06.2023

Никто не сомневается, что Фабрицио Азеведо (Бра) намного сильнее, чем Рафаэль Сильва де Соуза (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Фабрицио Азеведо (Бра) — Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рафаэль Сильва де Соуза (Бра) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat0-672790-ozan-baris-roberto-sid-subervi-prognoz-professionala-na-tennis-15-06-23/

http://rockaluga.ru/cat0-929980-stavki-na-match-tottenham-hotspur-biscar-juventus-cesar-prognoz-na-futbol-ot-16-06-23/