Прогноз на бой Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра) 17-го июня

«Фабрисио Мартинс (Бра)» – «Бруно Таварес (Бра)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го июня должен состояться бой Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 17-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра):

победа Фабрисио Мартинс (Бра) – 0, ничья – 0, победа Бруно Таварес (Бра) – 0

Прогноз на матч Фабрисио Мартинс (Бра) – Бруно Таварес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Фабрисио Мартинс (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Бруно Таварес (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Фабрисио Мартинс (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Фабрисио Мартинс (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Фабрисио Мартинс (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Фабрисио Мартинс (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Фабрисио Мартинс (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Бруно Таварес (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Бруно Таварес (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Бруно Таварес (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Бруно Таварес (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Бруно Таварес (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Фабрисио Мартинс (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Фабрисио Мартинс (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Фабрисио Мартинс (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Фабрисио Мартинс (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Фабрисио Мартинс (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Фабрисио Мартинс (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Бруно Таварес (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бруно Таварес (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бруно Таварес (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бруно Таварес (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бруно Таварес (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бруно Таварес (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Фабрисио Мартинс (Бра) – Бруно Таварес (Бра) 17.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Фабрисио Мартинс (Бра) и Бруно Таварес (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Фабрисио Мартинс (Бра) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бруно Таварес (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фабрисио Мартинс (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Фабрисио Мартинс (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Фабрисио Мартинс (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Фабрисио Мартинс (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Фабрисио Мартинс (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Фабрисио Мартинс (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Бруно Таварес (Бра)

Последний раз Бруно Таварес (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Бруно Таварес (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Бруно Таварес (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Бруно Таварес (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Бруно Таварес (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Бруно Таварес (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фабрисио Мартинс (Бра) — Бруно Таварес (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фабрисио Мартинс (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Фабрисио Мартинс (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Бруно Таварес (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat1-672921-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-sindzi-hazava-hiroki-moriya-16-06-23/

http://rockaluga.ru/cat0-930000-prognoz-bolshova-zadoynovagamis-buzas-maneyromaristani-suleta-de-reales-16-06-2023-stavki-i-koefficienty/