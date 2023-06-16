Прогноз на бой Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо) 16-го июня

«Кеншин Кодама (Япо)» – «Сёдзи Отани (Япо)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го июня состоится интересный поединок Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 11:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 16-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 11:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо):

победа Кеншин Кодама (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сёдзи Отани (Япо) – 0

Прогноз на матч Кеншин Кодама (Япо) – Сёдзи Отани (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го июня :

Так как Кеншин Кодама (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сёдзи Отани (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кеншин Кодама (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кеншин Кодама (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кеншин Кодама (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кеншин Кодама (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кеншин Кодама (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сёдзи Отани (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сёдзи Отани (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сёдзи Отани (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сёдзи Отани (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сёдзи Отани (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Кеншин Кодама (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кеншин Кодама (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кеншин Кодама (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кеншин Кодама (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кеншин Кодама (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кеншин Кодама (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Сёдзи Отани (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сёдзи Отани (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сёдзи Отани (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сёдзи Отани (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сёдзи Отани (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сёдзи Отани (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сёдзи Отани (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кеншин Кодама (Япо) – Сёдзи Отани (Япо) 16.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кеншин Кодама (Япо) и Сёдзи Отани (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кеншин Кодама (Япо) и Сёдзи Отани (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Кеншин Кодама (Япо) будет намного сильнее, чем Сёдзи Отани (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кеншин Кодама (Япо) и Сёдзи Отани (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сёдзи Отани (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кеншин Кодама (Япо)

Хотя Кеншин Кодама (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кеншин Кодама (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кеншин Кодама (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кеншин Кодама (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кеншин Кодама (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сёдзи Отани (Япо)

Прошлый бой Сёдзи Отани (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Сёдзи Отани (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Сёдзи Отани (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Сёдзи Отани (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Кеншин Кодама (Япо) — Сёдзи Отани (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Кеншин Кодама (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кеншин Кодама (Япо) и Сёдзи Отани (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кеншин Кодама (Япо) выиграет бой.

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