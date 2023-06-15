Прогноз Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас (16.06.2023), ставки и коэффициенты

Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч (16.06.23)

16.06.2023 в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пабло Лламас Руис , а противостоять в этом поединке будет Алехандро Моро Канас.



Теннисное противостояние Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16.06.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Пабло Лламас Руис является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.06.2023 откроет его противостояние Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:05 по МСК, то есть до начала игры. Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алехандро Моро Канас может гордиться семью победами, а вот Пабло Лламас Руис имеет только пять выигранных встреч.

Пабло Лламас Руис

В этом сезоне Пабло Лламас Руис показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Пабло Лламас Руис сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Пабло Лламас Руис еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Пабло Лламас Руис обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Пабло Лламас Руис играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Пабло Лламас Руис любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Алехандро Моро Канас

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алехандро Моро Канас на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алехандро Моро Канас демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алехандро Моро Канас имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алехандро Моро Канас намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алехандро Моро Канас не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алехандро Моро Канас будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алехандро Моро Канас и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алехандро Моро Канас умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.06.23)

Пабло Лламас Руис

На данном турнире Пабло Лламас Руис выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Пабло Лламас Руис выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Пабло Лламас Руис допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Пабло Лламас Руис особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Пабло Лламас Руис, это умение играть на травяных кортах.

Алехандро Моро Канас

В этом сезоне Алехандро Моро Канас не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Алехандро Моро Канас сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Алехандро Моро Канас допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Алехандро Моро Канас допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Алехандро Моро Канас демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алехандро Моро Канас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алехандро Моро Канас проводит второй или третий матч. А вот Пабло Лламас Руис как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пабло Лламас Руис, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пабло Лламас Руис без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пабло Лламас Руис вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пабло Лламас Руис — Алехандро Моро Канас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пабло Лламас Руис и Алехандро Моро Канас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пабло Лламас Руис, и Алехандро Моро Канас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-672989-prognozy-i-stavki-na-match-nelson-dzhaynts-hoks-bey-houks-16-06-23/